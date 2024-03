ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fedex auf 'Buy' - Ziel 328 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FedEx auf "Buy" mit einem Kursziel von 328 US-Dollar belassen. Das berichtete Ergebnis je Aktie habe mit 3,86 US-Dollar über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Amit Mehrotra in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuletzt seien die Prognosen am Markt aber auch wetterbedingt gesunken. Im Express-Geschäft hätten sinkende Anreizvergütungen geholfen. Dies schränke die Qualität der positiven Gewinnüberraschung in diesem Bereich etwas ein./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:44 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

