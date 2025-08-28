FedEx Aktie
|199,24EUR
|-0,50EUR
|-0,25%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 297 auf 293 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz revidierte in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im ersten Geschäftsquartal moderat nach unten. Damit trage er dem vom US-Logistikkonzern signalisierten langsameren Volumenwachstum Rechnung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 293,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 228,75
|
Abst. Kursziel*:
28,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229,62
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,60%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
