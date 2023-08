ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt JCDecaux auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat JCDecaux von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 21 Euro belassen. Gelegenheiten zum Kauf der Aktie von JCDecaux ergäben sich dann, wenn zyklische Bedenken zunähmen und dies sei gegenwärtig der Fall, schrieb Analyst Benjamin Yokyong-Zoega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier des Außenwerbe-Konzerns habe sich seit März gegenüber dem Markt um ein Viertel schlechter entwickelt. Die Franzosen seien auf den chinesischen Markt ausgerichtet, die damit einhergehenden Risiken dürften mittlerweile aber eingepreist sein. Die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr könnten sich positiv auf die Umsätze auswirken, hieß es weiter. Die Konsolidierung im Sektor sieht der Analyst positiv, JCDecaux verfüge über eine starke Bilanz und sei somit gut aufgestellt, um aus Übernahmen Kapital zu schlagen./ajx/tih

