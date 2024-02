ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Compugroup auf 45 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Compugroup (CompuGroup Medical SECo) nach Geschäftszahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal 2023 sei etwas enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Nicolas Herms in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe die operative Marge (Ebitda) des Entwicklers von Software für Akteure im Gesundheitswesen die Erwartungen verfehlt. Schwächer als erwartet sei auch der Free Cashflow gewesen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 07:15 / CET

