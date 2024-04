ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hermes auf 2400 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes von 2200 auf 2400 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Markenbegehrlichkeiten zahlt sich bei dem Luxusgüterkonzern aus, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie begrüßt das starke Wachstum in der Hauptregion Asien-Pazifik (ohne Japan) und in den margenträchtigen Geschäften mit Mode- und Sattlerwaren, für die sie weiteres Potenzial sieht./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 16:19 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 16:36 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------