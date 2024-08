ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Shell auf 40 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Ölkonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selektivere Investitionen, Kostenkontrolle, Portfoliobereinigungen sowie die Marktführerschaft bei LNG und Marketing seien die Erfolgsfaktoren für einen hohen Cashflow zur Finanzierung attraktiver, nachhaltiger Aktionärszuwendungen. Dazu komme die weiter niedrige Bewertung der Aktie./gl/la

