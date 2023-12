ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Societe Generale auf 'Sell' - Ziel 22,25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 22,25 Euro gesenkt. 2024 werde ein Übergangsjahr für europäische Banken, in dem die Zinsen zwar sinken, die Nettozinseinkommen aber noch relativ stabil bleiben sollten. Dies schrieb Analyst Chris Hallam in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die Societe Generale wird aber zur einzigen Verkaufsempfehlung neben Credit Agricole. Er begründete dies mit nur begrenzter Kapitalflexibilität, anhaltend niedrigen Annahmen für die Kapitalrendite und der Aussicht auf weitere Dividendenkürzungen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------