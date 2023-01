ANALYSE-FLASH: Goldman senkt STMicroelectronics auf 'Sell' und Ziel auf 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat STMicroelectronics von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 31 Euro gesenkt. Analyst Alexander Duval rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie damit, dass alle Unternehmen aus der europäischen Technologie-Hardwarebranche eine schwächere Konjunktur in diesem Jahr zu spüren bekommen. Es gebe aber einige Werte, die defensiver seien und damit für Anleger die bessere Wahl, darunter ASML, Infineon und Nokia. Für STMicro wird er allerdings vorsichtiger wegen der großen Abhängigkeit von Abnehmerkreisen, die stark auf Verbraucher ausgerichtet seien./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

