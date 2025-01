ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Süss Microtec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen. Er bleibe für die Wachstumsaussichten des Halbleiterzulieferers optimistisch, auch wenn hier Sorgen zuletzt auf den Aktienkurs gedrückt hätten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetreiber seien trotz der jüngsten Hinweise auf geringere Investitionen in China sowie von Samsung intakt./gl/la

