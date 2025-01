ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Süss Microtec mit "Sell" und einem Kursziel von 40,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Halbleiterausrüster sei trotz der Ausrichtung auf stark wachsende Branchenbereiche 2025 durchaus anfällig für Gegenwind, schrieb Analystin Madeleine Jenkins in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das 2024 starke Wachstum des Bereichs Advanced Backend Solutions dürfte sich 2025 normalisieren. Und im zweiten Bereich Photomask Solutions dürfte die Nachfrage nach einem starken 2024 nachlassen./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 15:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.