ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Redcare auf 170 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) von 168 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis attestierte der Online-Apotheke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Eckdaten zum zweiten Quartal, die die Erwartungen übertroffen hätten. Er lobte vor allem die Beschleunigung der Umsätze mit E-Rezepten. Nach seinen neuen Berechnungen sollte das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im zweiten Halbjahr nun um 80 Prozent wachsen statt um wie zuvor erwartet 50 Prozent. Die Zahlen untermauerten den Gedanken, dass die jüngste Kursschwäche ungerechtfertigt war./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:23 / MESZ

