XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,92 Prozent fester bei 27 916,34 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 279,978 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,337 Prozent auf 27 570,05 Punkte an der Kurstafel, nach 27 663,22 Punkten am Vortag.

Bei 27 350,83 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 936,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, notierte der MDAX bei 28 755,62 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 24.01.2025, bei 26 108,46 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2024, den Stand von 26 346,07 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 8,54 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 30 505,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,38 Prozent auf 11,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,22 Prozent auf 128,40 EUR), RENK (+ 3,19 Prozent auf 48,99 EUR), PUMA SE (+ 2,82 Prozent auf 23,31 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,79 Prozent auf 73,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-1,38 Prozent auf 15,76 EUR), Ströer SE (-1,33 Prozent auf 51,80 EUR), Lufthansa (-1,18 Prozent auf 6,36 EUR), Evonik (-1,09 Prozent auf 19,14 EUR) und AUTO1 (-0,77 Prozent auf 20,66 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 4 156 051 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,590 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 10,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

