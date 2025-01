ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB lässt Suss Microtec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit einem Kursziel von 72,10 Euro auf "Buy" belassen. Marge und Auftragseingang des vierten Quartals hätten die Ziele förmlich pulverisiert, schrieb Analyst Tim Wunderlich am Freitag in seinem Kommentar. Und 2025 winkten vom Halbleiternehmen noch mehr gute Nachrichten. Die Bewertung der Aktien sei höchst attraktiv./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 08:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 08:22 / MEZ

