ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SUSE auf "Buy" belassen. Fusionen und Übernahmen seien im Softwaresektor weiterhin ein Trend, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die bevorstehende Übernahme von Suse durch den Finanzinvestor EQT zeige einmal mehr, dass viele Unternehmen angreifbar seien. Die Suse-Transaktion sei insofern interessant, als sie für EQT cash-neutral sei, denn der Herauskauf der Minderheitenaktionäre werde über eine Dividende von Suse finanziert./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2023 / 14:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2023 / 14:37 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------