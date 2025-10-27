GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

27.10.2025 09:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt GSK auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline) von 1450 auf 2000 Pence angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kaufempfehlung gegen den Trend beruhe auf der Annahme, dass der Markt mit der Zeit Produkte in einem noch frühen Entwicklungsstadium einpreisen werde, die derzeit ignoriert würden, begründete Michael Leuchten seine am Montag vorliegende Neubewertung des Pharmakonzerns. Um diese Zeit zu gewinnen, dürfte der neue Chef ein Effizienzprogramm für Einsparungen von rund einer Milliarde Pfund in den Jahren 2027 bis 2029 auflegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

07:59 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 GSK Neutral UBS AG
24.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 18,73 1,79% GSK PLC Registered Shs

