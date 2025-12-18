Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|
18.12.2025 09:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
11.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis (Dow Jones)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)