ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Capgemini auf 'Hold' - Ziel runter auf 195 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Capgemini (Cap Gemini) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 255 auf 195 Euro gesenkt. Die Branchenerholung verzögere sich, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Marktkonsens für den IT-Dienstleister preise dies bisher nur zögerlich ein. Zudem habe die überdurchschnittliche Kursentwicklung den vorherigen Bewertungsabschlag inzwischen aufgeholt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 18:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 19:00 / ET