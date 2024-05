ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Encavis auf 'Hold' - Ziel 17,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat ENCAVIS nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 17,50 Euro gesenkt. Das erste Quartal des Betreibers von Solar- und Windparks sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management sei nun für seine diesjährigen Ziele auf einen stärkeren meteorologischen Rückenwind im weiteren Jahresverlauf angewiesen. Die Abstufung begründete er mit dem bevorstehenden Übernahmeangebot von KKR. Für das Geschäft erwartet er keine größeren Hindernisse./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 10:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 10:19 / ET

