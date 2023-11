ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Wacker Chemie mit 'Buy' - Ziel 146 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von WACKER CHEMIE beim Kursziel von 146 Euro mit "Buy" gestartet. Selbst wenn der Geschäftsbereich Polysilicon mit 0 bewertet werde, sei die Konzernbewertung historisch günstig, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht zudem einige positive Szenarien für das Polysilicon-Geschäft mit Solarbranche und Halbleiterindustrie. Das Chemiegeschäft rund um Polymere und Silikone arbeite derweil aktuell zu Margen auf Zyklustief, es gebe also viel Gewinnpotenzial bei einer Margenerholung. /ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 09:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:00 / ET

