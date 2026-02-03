BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
|
03.02.2026 09:36:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. BASF gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
27.01.26
|BASF-Aktie mit Verlusten: JPMorgan bleibt bei "Underweight" (dpa-AFX)
|
23.01.26
|BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus (dpa-AFX)
|
20.01.26
|BASF-Aktie gibt dennoch ab: Bernstein wird optimistischer (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Aktien von BASF, Evonik & Co.: Chemiewerte sacken nach Experten-Warnung ab (dpa-AFX)
|
05.01.26
|BASF-Aktie fällt: Fokus auf Mega-Werk Zhanjiang (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Europäische Chemieaktien kämpfen 2025 - Citigroup sieht BASF als Top Pick - LANXESS und Evonik als Verlierer (dpa-AFX)
|
05.12.25
|BASF-Chef Kamieth: "Keine Deindustrialisierung in Deutschland" - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
|
06.10.25
|BASF-Aktie leichter: BASF offenbar kurz vor Verkauf von Lacke-Geschäft (dpa-AFX)