ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 260 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Herzogenauracher seien der "MVP" der Branche, also der wertvollste Spieler (Most Valuable Player), schrieb Analystin Olivia Townsend am Dienstag nach starken Vorabzahlen zum zweiten Quartal. Besonders beachtlich findet die Expertin die positive Umsatzüberraschung, nachdem zuletzt eher die Margen und Kosten für gute Resultate gesorgt hätten. Der Ausblick sei nun noch stärker angehoben worden als zu diesem Zeitpunkt des Jahres gedacht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 23:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------