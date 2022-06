ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Vossloh mit 'Outperform' - Ziel 38,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Vossloh mit "Outperform" und einem Kursziel von 38,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Vossloh sollte als weltweit führendes Unternehmen für Eisenbahninfrastruktur vom strukturellen Wachstum in diesem Markt profitieren, schrieb Analyst Quentin Borie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Margendruck durch steigende Materialkosten erscheine inzwischen teilweise eingepreist. Das Erholungspotenzial der Profitabilität werde unterschätzt./ajx/ag

