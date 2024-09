ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Outperform" belassen. Die schwachen Auslieferungszahlen der A320neo-Familie im August seien keine Überraschung, schrieb Analyst Ken Herbert am Freitag. Die Lieferkettenprobleme blieben präsent, dürften sich aber auch nicht verschlimmern. Der September werde nun entscheidend für das Jahresziel von Airbus./ag/la

