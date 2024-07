ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Coca-Cola auf 68 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola von 65 auf 68 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softdrinkhersteller habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 21:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:15 / EDT

