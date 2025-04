Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich auf Höhenflug

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 7,87 Prozent stärker bei 40 608,45 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,678 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 3,14 Prozent stärker bei 38 827,10 Punkten, nach 37 645,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 40 778,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 275,69 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 801,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 635,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 883,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 4,21 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 18,72 Prozent auf 114,33 USD), Boeing (+ 15,37 Prozent auf 160,82 USD), Apple (+ 15,33 Prozent auf 198,85 USD), American Express (+ 13,38 Prozent auf 262,36 USD) und Amazon (+ 11,98 Prozent auf 191,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Home Depot (-5,80 Prozent auf 298,00 EUR), Johnson Johnson (+ 0,65 Prozent auf 150,97 USD), McDonalds (+ 1,38 Prozent auf 303,96 USD), Verizon (+ 1,71 Prozent auf 42,89 USD) und Coca-Cola (+ 2,24 Prozent auf 69,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 166 369 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,387 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

