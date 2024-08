ANALYSE-FLASH: UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 83 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach einer Senkung des Jahresausblicks durch den Konkurrenten DocMorris auf "Sell" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Schritt untermauere seine Einschätzung, dass das Wachstum im Bereich E-Rezept kostspieliger sei als viele Investoren glaubten, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 05:38 / GMT

