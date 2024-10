ANALYSE-FLASH: UBS belässt Redcare Pharmacy auf 'Sell' - Ziel 83 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach der gesenkten Margenprognose mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Calvet bewertet die Quartalsergebnisse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar als durchwachsen. Die "Bullen" dürften auf die Entwicklung im September mit dem stark anziehenden Umsatz mit E-Rezepten verweisen. Er sieht allerdings nach der Gewinnwarnung von DocMorris im August nur den nächsten Beweis, dass das Geschäft mit dem E-Rezept die Onlineapotheken mehr kostet, als sie gedacht hätten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 22:06 / GMT

