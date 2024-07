ANALYSE-FLASH: Warburg belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 138 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Analyst Michael Heider attestierte der Online-Apotheke in einer ersten Einschätzung am Donnerstag ein stark anziehendes Geschäft mit E-Rezepten. Da der Einlöseprozess erst seit weniger als zwei Monaten verfügbar sei, sei dies ein starkes Ergebnis. Der Start mit elektronischen Rezepten verlaufe vielversprechend./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

