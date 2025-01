ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Abschluss des Verkaufs der Waferfertigung in Dortmund zum Jahresende sei wie erwartet erfolgt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Elmos sei einer seiner Favoriten für 2025. Die Bewertung sei günstig und der freie Finanzmittelfluss habe einen Wendepunkt erreicht./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 08:15 / MEZ

