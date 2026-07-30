Anand Projects legte Quartalsergebnis vor

Anand Projects hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,880 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,67 Prozent auf 2,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Anand Projects 3,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at