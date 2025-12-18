CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
|
18.12.2025 12:15:00
Anbieter beklagen Kostensprung: Billigflieger erholen sich nach Corona-Krise in Deutschland nicht
In den letzten Jahrzehnten machen Billig-Airlines Flüge für immer mehr Menschen erschwinglich. Die Corona-Pandemie lässt auch ihr Geschäft nahezu einbrechen. Seither erholen sich Ryanair, Eurowings und Co. Aber nicht in Deutschland, wie eine Studie zeigt. Dort bleibt die Zahl der Flüge vergleichsweise gering.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|CORONA CORP
|987,00
|4,00%
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.