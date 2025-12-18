Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag mehrheitlich nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte stabil.

Der ATX startete mit einem Plus in den Handelstag. Nach einem Absacker gegen Mittag kämpfte sich der ATX kurzzeitig zurück in die Gewinnzone, bewegte sich am Nachmittag aber wieder nahe der Nulllinie. Schließlich geht der Leitindex 0,08 Prozent höher bei 5.177,59 Punkten aus dem Handel.

Der Wiener Aktienmarkt zeigte am Mittwoch eine kaum veränderte Tendenz. Das europäische Umfeld verzeichnete größtenteils Verluste. Die Übersee-Märkte lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Das am Vormittag publizierte deutsche ifo-Geschäftsklima verfehlte hingegen die Erwartungen.

Weiter im Blick stehen zudem die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Erneut dünn präsentierte sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Mittwoch die Bären.

Der DAX startete die Sitzung höher und rutschte gegen Mittag an die Nulllinie zurück. Am späten Nachmittag knickte das deutsche Börsenbarometer ein und fiel in die Verlustzone. So verabschiedet sich der DAX 0,48 Prozent schwächer bei 23.960,59 Punkten in den Feierabend - und verlor damit die 24.000-Punkte-Marke.

Eine bislang durchwachsene Woche des deutschen Aktienmarktes ging am Mittwoch mit schwächerer Tendenz weiter.

Nach dem Anstieg des DAX bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation bei 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht die erhofften Impulse geliefert. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte rote Vorzeichen aus.

Der Dow Jones verabschiedete sich 0,47 Prozent tiefer bei 47.886,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag unterdessen bei 22.693,32 Punkten - 1,81 Prozent schwächer.

Die Durststrecke der US-Börsen dauerte am Mittwoch an. Anleger schienen weiter skeptisch, was weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr angeht. Am Vortag hatten insbesondere durchwachsene Arbeitsmarktdaten eher Wachstumssorgen genährt. Mit einer nur 27-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird am Zinsterminmarkt eingepreist, dass die US-Notenbank im Januar die Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte reduzieren wird.

"Der Arbeitsmarktbericht zeichnet insgesamt erneut ein Bild eines stagnierenden Arbeitsmarktes, in dem sowohl Neueinstellungen als auch Entlassungen verhalten bleiben. Das spielt weiteren Zinssenkungen der Fed eindeutig in die Karten - möglicherweise bereits auf der Januarsitzung, je nachdem, wie der Arbeitsmarktbericht für Dezember Anfang 2026 ausfallen wird", urteilt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Mit den nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns Micron könnten Sorgen über die extrem hohen Bewertungen im KI-Sektor befeuert oder auch gemildert werden. Zuletzt war vermehrt von einer möglichen KI-Blase die Rede gewesen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost werden am Donnerstag vorwiegend Verluste verzeichnet.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 am Donnerstag um 0,88 Prozent auf 49.077,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt 0,19 Prozent auf 3.877,45 Zähler.

Verluste wurden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,45 Prozent auf 25.354,06 Punkte nach unten ging (MEZ: 07:10).

Erneut angeführt vom Technologiesektor verbuchen die Börsen in Asien am Donnerstag Abgaben. Die halten sich aber insgesamt in Grenzen. Die Impulse für die kritische Sicht auf die hoch bewerteten und daher mit Rückschlagsrisiken behafteten Technologiewerte kommen erneut aus Übersee. Oracle haben in den USA um 5,4 Prozent nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Für eine leichte Beruhigung der Gemüter im Technologiesektor sorgt Micron Technology . Der US-Technologiekonzern überzeugt mit starken Geschäftszahlen.

