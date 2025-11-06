Andersons legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Andersons veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at