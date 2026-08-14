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14.08.2026 06:31:29
Andrew Yule: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Andrew Yule hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Andrew Yule hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 561,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 583,0 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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