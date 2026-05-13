Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
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13.05.2026 13:07:00
Anduril Hires Rocket Lab to Help It With Hypersonics
The Pentagon is getting serious about building hypersonic missiles. That's good news for Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) -- which just a couple of months ago inked its biggest-ever contract (at the time) to perform 20 hypersonic test flights over the next four years.It could also be good news for defense tech unicorn company Anduril Industries, because Anduril just hired Rocket Lab to help it out with hypersonics, too.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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