Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
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13.05.2026 09:00:09
Defence tech start-up Anduril doubles valuation to over $60bn
Peter Thiel-backed company raises $5bn as the US administration turns to smaller players for latest military kitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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