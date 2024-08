Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Der STOXX 50 verliert am Donnerstag an Boden.

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,26 Prozent auf 4 479,05 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 4 488,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 490,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 459,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 490,05 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,586 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 01.07.2024, bei 4 507,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 391,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 015,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,33 Prozent auf 28,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,57 Prozent auf 28,85 GBP), AstraZeneca (+ 1,34 Prozent auf 125,34 GBP), Rio Tinto (+ 0,94 Prozent auf 50,73 GBP) und GSK (+ 0,86 Prozent auf 15,25 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-5,64 Prozent auf 6,64 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 39,46 EUR), UniCredit (-3,34 Prozent auf 36,73 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,50 Prozent auf 136,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,42 Prozent auf 59,68 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 016 958 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 530,114 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at