Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Der STOXX 50 gibt am Mittag nach.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,86 Prozent auf 4 505,76 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,145 Prozent schwächer bei 4 538,07 Punkten, nach 4 544,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 503,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 541,29 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,452 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 529,82 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Wert von 4 402,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 967,68 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 0,60 Prozent auf 251,50 CHF), Sanofi (+ 0,41 Prozent auf 88,19 EUR), SAP SE (+ 0,13 Prozent auf 179,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 22,92 EUR) und BAT (+ 0,12 Prozent auf 24,63 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,01 Prozent auf 49,70 CHF), UniCredit (-2,71 Prozent auf 33,84 EUR), Santander (-2,52 Prozent auf 4,32 EUR), UBS (-2,18 Prozent auf 27,31 CHF) und GSK (-2,10 Prozent auf 15,84 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Enel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 31 702 343 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 582,381 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

