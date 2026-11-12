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12.11.2026 15:58:51
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot
Am Donnerstag gibt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 26 714,00 Punkte nach.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 27 000,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 677,00 Zählern.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 358,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 433,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,74 Prozent. Bei 27 000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,99 Prozent auf 586,40 EUR), Zalando (+ 2,23 Prozent auf 28,37 EUR), Allianz (+ 2,14 Prozent auf 473,50 EUR), Fresenius SE (+ 1,93 Prozent auf 53,84 EUR) und Siemens (+ 1,73 Prozent auf 281,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 769,60 EUR), Merck (-2,97 Prozent auf 147,10 EUR), Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 40,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 68,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 885 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,032 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Allianz
|475,70
|1,17%
|Brenntag SE
|58,62
|2,02%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|53,57
|0,89%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,81
|2,05%
|Henkel KGaA Vz.
|86,92
|1,05%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|Merck KGaA
|149,85
|1,32%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Siemens AG
|279,40
|-0,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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