Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 15:57 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 18 382,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 547,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 346,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 218,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 015,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der LUS-DAX 16 192,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,78 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,32 Prozent auf 225,40 EUR), Merck (+ 1,24 Prozent auf 154,65 EUR), Rheinmetall (+ 1,13 Prozent auf 499,40 EUR), Symrise (+ 0,89 Prozent auf 113,90 EUR) und RWE (+ 0,82 Prozent auf 33,38 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-6,49 Prozent auf 14,66 EUR), Daimler Truck (-2,74 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (-1,83 Prozent auf 25,80 EUR), Heidelberg Materials (-1,42 Prozent auf 100,60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,41 Prozent auf 28,05 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 658 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,193 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at