Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in Rot

Am Mittwoch steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,03 Prozent im Minus bei 19 092,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 004,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 109,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 509,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, bei 18 245,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 190,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 6,41 Prozent auf 59,46 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 29,72 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,07 Prozent auf 32,14 EUR), Sartorius vz (+ 1,06 Prozent auf 237,60 EUR) und Siemens (+ 1,05 Prozent auf 182,08 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-7,47 Prozent auf 27,05 EUR), Rheinmetall (-1,05 Prozent auf 497,10 EUR), Deutsche Bank (-0,78 Prozent auf 15,69 EUR), Siemens Healthineers (-0,74 Prozent auf 50,96 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 16,70 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 820 951 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Mit 8,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

