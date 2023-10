Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück

MDAX-Handel am Dienstagmorgen.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,58 Prozent auf 25 622,75 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 236,861 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,522 Prozent leichter bei 25 638,96 Punkten, nach 25 773,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 585,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 657,60 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 27 812,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, stand der MDAX bei 27 692,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, lag der MDAX-Kurs bei 22 670,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,578 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 29 815,39 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,57 Prozent auf 59,68 EUR), HELLA GmbH (+ 0,73 Prozent auf 69,20 EUR), Scout24 (+ 0,37 Prozent auf 64,62 EUR), Talanx (+ 0,25 Prozent auf 59,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,23 Prozent auf 79,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RATIONAL (-3,65 Prozent auf 580,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,27 Prozent auf 6,12 EUR), KION GROUP (-2,07 Prozent auf 34,93 EUR), Nordex (-1,95 Prozent auf 11,06 EUR) und Jungheinrich (-1,68 Prozent auf 28,12 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 175 776 Aktien gehandelt. Mit 15,138 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

