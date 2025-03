NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen und Sorgen über eine Aktienverwässerung durch einen Deal mit Finanzinvestor General Atlantic auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Den Ausblick des Medienkonzerns bezeichnete Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als "konservativ". Mit Blick auf die Verwässerungssorgen schrieb er, dass sie unangebracht wären. Er weckte zudem Fantasie, denn er sieht Aufwärtspotenzial für die Aktie durch deutsche Konjunkturimpulse, ein Ende des Ukraine-Kriegs oder auch ein mögliches Übernahmeangebot durch den Großaktionär MFE./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 16:20 / GMT



