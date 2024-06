Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus

Der MDAX zeigte sich letztendlich in Rot.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 26 713,78 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 241,038 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 26 861,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 861,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 581,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 861,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der MDAX auf 26 743,87 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 983,68 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 154,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,464 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,26 Prozent auf 72,45 EUR), Gerresheimer (+ 1,02 Prozent auf 109,00 EUR), Aurubis (+ 0,96 Prozent auf 73,55 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,94 Prozent auf 85,95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil CTS Eventim (-4,05 Prozent auf 79,45 EUR), thyssenkrupp (-3,18 Prozent auf 4,27 EUR), Nordex (-2,61 Prozent auf 13,44 EUR), HelloFresh (-2,53 Prozent auf 5,70 EUR) und LANXESS (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 5 533 076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,06 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,87 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at