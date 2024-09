Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,16 Prozent auf 25 739,26 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 248,792 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,019 Prozent fester bei 25 786,09 Punkten, nach 25 781,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 726,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 786,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,828 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 24 812,18 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 25 589,93 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2023, einen Wert von 26 915,10 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 4,10 Prozent. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 0,96 Prozent auf 126,40 EUR), HENSOLDT (+ 0,78 Prozent auf 28,30 EUR), Talanx (+ 0,60 Prozent auf 75,80 EUR), CTS Eventim (+ 0,53 Prozent auf 86,10 EUR) und GEA (+ 0,43 Prozent auf 42,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-1,46 Prozent auf 6,39 EUR), AIXTRON SE (-1,43 Prozent auf 15,80 EUR), RATIONAL (-0,95 Prozent auf 888,50 EUR), Delivery Hero (-0,87 Prozent auf 29,73 EUR) und Jungheinrich (-0,83 Prozent auf 26,40 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 86 813 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 19,767 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at