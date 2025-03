NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen entsprechend angepasst und dabei auch den Ausblick des Ticketvermarkters sowie die Aussagen aus der Telefonkonferenz berücksichtigt, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal dürfte das Unternehmen zwar etwas schwächeln. Doch im Laufe des Jahres sollten die Geschäfte an Fahrt aufnehmen, insbesondere angetrieben durch die Konzerte in den Sommermonaten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 06:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.