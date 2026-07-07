Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX leichter

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,10 Prozent tiefer bei 18 335,51 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,383 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,187 Prozent auf 18 574,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 333,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 583,20 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 433,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 533,73 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, einen Stand von 17 610,95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 2,26 Prozent auf 76,90 EUR), Südzucker (+ 1,67 Prozent auf 10,96 EUR), ATOSS Software (+ 1,38 Prozent auf 73,40 EUR), Dermapharm (+ 1,07 Prozent auf 47,05 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,91 Prozent auf 28,78 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-9,69 Prozent auf 17,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-9,46 Prozent auf 63,20 EUR), Basler (-9,26 Prozent auf 25,00 EUR), SFC Energy (-5,81 Prozent auf 20,25 EUR) und PVA TePla (-5,18 Prozent auf 38,06 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 547 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,686 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at