Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Der SDAX verliert am Freitag an Wert.

Am Freitag verliert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,83 Prozent auf 15 030,71 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 124,135 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 15 168,83 Punkte an der Kurstafel, nach 15 155,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 994,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 168,83 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,05 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.05.2024, den Wert von 14 772,72 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 13 957,68 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.06.2023, den Wert von 13 409,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,51 Prozent auf 61,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,60 Prozent auf 88,70 EUR), adesso SE (+ 1,51 Prozent auf 100,60 EUR), STRATEC SE (+ 0,96 Prozent auf 47,20 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 0,90 Prozent auf 28,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil DWS Group GmbH (-16,49 Prozent auf 35,46 EUR), thyssenkrupp nucera (-6,10 Prozent auf 11,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-4,07 Prozent auf 17,90 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,49 Prozent auf 7,20 EUR) und Salzgitter (-3,45 Prozent auf 20,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die DWS Group GmbH-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 619 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,375 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Schaeffler-Aktie weist mit 5,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at