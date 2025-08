Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,06 Prozent stärker bei 30 877,50 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 310,172 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 30 707,70 Punkte an der Kurstafel, nach 30 553,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 707,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 908,15 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 280,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der MDAX 29 327,13 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 23 964,39 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 20,06 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Fraport (+ 5,96 Prozent auf 68,50 EUR), KRONES (+ 5,05 Prozent auf 133,20 EUR), AUTO1 (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,99 Prozent auf 27,56 EUR) und Aurubis (+ 2,83 Prozent auf 89,15 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,00 Prozent auf 13,76 EUR), thyssenkrupp (-0,78 Prozent auf 9,43 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,67 Prozent auf 22,25 EUR), Ströer SE (-0,53 Prozent auf 46,80 EUR) und Nordex (-0,45 Prozent auf 22,12 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 990 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 30,368 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

