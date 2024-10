Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Minus

Am Montagabend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,91 Prozent auf 13 886,21 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 101,902 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 14 004,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 013,35 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 886,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 098,53 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 671,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 14 357,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12 273,84 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,470 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 3,17 Prozent auf 96,00 EUR), Südzucker (+ 2,02 Prozent auf 11,11 EUR), RENK (+ 0,87 Prozent auf 18,96 EUR), Drägerwerk (+ 0,76 Prozent auf 46,50 EUR) und Vossloh (+ 0,72 Prozent auf 48,85 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,34 Prozent auf 15,64 EUR), adesso SE (-4,12 Prozent auf 76,80 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,83 Prozent auf 9,04 EUR), TAKKT (-3,56 Prozent auf 9,74 EUR) und Grand City Properties (-3,28 Prozent auf 12,69 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 825 407 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,765 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat mit 3,98 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mutares lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at